ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.12.23.

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За среду, 13 декабря, было ликвидировано еще 1300 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 342800 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 110 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков и 22 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5692 (+10) ед,

боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед,

артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,

РСЗО - 920 (+1) ед,

средства ПВО - 605 (0) ед,

самолетов - 324 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед,

крылатые ракеты - 1606 (+10) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед,

специальная техника - 1185 (+9) ед.