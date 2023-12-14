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ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 110 единиц техники

ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.12.23.

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За среду, 13 декабря, было ликвидировано еще 1300 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 342800 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 110 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков и 22 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5692 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
  • РСЗО - 920 (+1) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед,
  • крылатые ракеты - 1606 (+10) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед,
  • специальная техника - 1185 (+9) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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