ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 110 единиц техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 14.12.23.
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За среду, 13 декабря, было ликвидировано еще 1300 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 342800 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 110 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков и 22 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5692 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 10616 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 8088 (+12) ед,
- РСЗО - 920 (+1) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6206 (+33) ед,
- крылатые ракеты - 1606 (+10) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10675 (+13) ед,
- специальная техника - 1185 (+9) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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