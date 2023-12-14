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Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО

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Основным направлением удара стала Одесская область

Россия атаковала Украину "шахедами" и ракетами С-300: сколько целей сбила ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

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Российские оккупационные войска около полуночи выпустили 6 зенитно управляемых ракет С-300 в направлении Николаевской и Херсонской областей.

Также россияне атаковали Украину ударными БпЛА Shahed-136/131. Пуски осуществлялись волнами с трех направлений: Балаклава, Чауда - Крым и Приморско-Ахтарск - РФ. Всего зафиксировано пуски 42 вражеских дронов.

Основным направлением удара стала Одесская область.

"Этой ночью защитникам неба удалось сбить 41 из 42 ударных БпЛА. Подавляющее большинство - в Одесской области", - говорится в сообщении Воздушных Сил.

В ночь на 14 декабря Российская Федерация атаковала Одесскую область. В результате загорелся легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Повреждения получили 11 рядом расположенных зданий. Также пострадали 11 человек, из них 3 ребенка.

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Также Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами и в ночь на 13 декабря. Из-за падения обломков сбитых ПВО дронов-камикадзе в Одесской области вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали двое гражданских. Позже один из раненых мужчин скончался в больнице.

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Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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