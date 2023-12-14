На войне погиб фехтовальщик сборной Украины
Он был чемпионом и призером всеукраинских соревнований
Фото: uafencing
На войне погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов.
На момент вторжения России в Украину ему было 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины.
Федор был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
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Grey222 (Запоріжжя)
14.12.2023 в 12:11
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