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На войне погиб фехтовальщик сборной Украины

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Он был чемпионом и призером всеукраинских соревнований

На войне погиб фехтовальщик сборной Украины

Фото: uafencing

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

На войне погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов.

На момент вторжения России в Украину ему было 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины.

Федор был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

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Комментарии
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Grey222 (Запоріжжя)
14.12.2023 в 12:11
Справжній мужик. Сумуємо, співчуваємо сім'ї
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Комментарии 1
Grey222 (Запоріжжя)
14.12.2023 в 12:11
Справжній мужик. Сумуємо, співчуваємо сім'ї
Ответить
0
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