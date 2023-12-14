На войне погиб фехтовальщик сборной Украины

На войне погиб украинский фехтовальщик Федор Епифанов.

На момент вторжения России в Украину ему было 18 лет, и он приостановил спортивную карьеру ради защиты Родины.

Федор был чемпионом и призером всеукраинских соревнований по фехтованию на рапирах, членом национальной сборной Украины и мастером спорта. Он получал образование в Олимпийском профессиональном колледже имени Ивана Поддубного Национального университета физического воспитания и спорта Украины.