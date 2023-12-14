Хацкевич: Футбол Динамо был не для Шкурина

Бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич поделился своими мыслями о экс-нападающем киевлян Илье Шкурине, который демонстрирует фантастическую игру в чемпионате Польши.

Напомним, форвард играл за "бело-синих" на правах аренды с июля 2021 по февраль 2022. Сейчас он выступает за польскую "Сталь".

- Илья Шкурин сейчас покоряет Польшу - в последних пяти матчах на его счету пять голов. Чем можете объяснить такую феноменальную результативность своего земляка?

- Во-первых, появилось очень хорошее взаимопонимание и взаимодействие с отдельными игроками, видно, что на поле они понимают друг друга.

Плюс сама команда играет в том стиле, который Илье подходит. Они больше играют на контратаках, вторым номером. Также его результативность подняло и "право на ошибку", он уже сильно не переживает о том, что может где-то ошибиться, и это придает ему уверенности в своих силах.

- Когда вы впервые услышали об Илье? Пересекались ли с ним где-то?

- Мы не пересекались, но я знал, что в Беларуси есть такой нападающий, более силового плана. Он и в Беларуси играл в команде, которая исповедовала больше контратакующий футбол. Когда есть белорус, который обращает на себя внимание хороших клубов, конечно, ты где-то тоже начинаешь следить за ним.

- Как бы вы его охарактеризовали? Стиль игры?

- Каждому, особенно нападающему, нужна своя команда. Возможно, сегодня Илья нашел свою команду и показывает тот уровень, который у него есть. Он молодой парень, 24 года, у него все впереди. У него достаточно хорошая пресса сейчас в Польше.

Многие польские клубы, которые уровнем выше и ставят себе задачу выхода в еврокубки, уже присматриваются к нему также. Почему? Потому что в Польше сам футбол более силовой, и если посмотреть по командам, то, та же "Легия" (Варшава) играет в одного большого нападающего, если меняет - получается такой же большой форвард, который может зацепиться, сбросить мяч, активные фланги, очень много кросса. Илье такой футбол по душе.

- Почему же тогда у Шкурина не получилось заиграть в киевском "Динамо"?

- В киевском "Динамо" больше позиционный футбол, это не его футбол.

- Почему он Илья вообще оказался в "Динамо" и так быстро сменил команду?

- В то время, когда Илья пришел в команду, они больше играли в позиционный футбол, это не его самая сильная сторона. Когда нужно где-то тонко сыграть, подстроиться под стенку. Время и война повлияли на многие факторы, и на футбол в частности. Легионеры, если они остались в Украине, - либо из Бразилии, либо из африканских стран. Все остальные - покинули страну.

- Илью с 2020 года отстранили от белорусской национальной сборной из-за отказа играть за Лукашенко. Сильно ли сказывается его отсутствие на результатах сборной?

- Сборная Беларуси никогда не была законодателем моды в европейском футболе, поэтому отсутствие одного игрока, наверное, не повлияло бы сильно на результат всей сборной, - сказал Хацкевич.