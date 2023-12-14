Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
Об этом заявил новый министр сельского хозяйства Польши
Дніпропетровська ОДА
Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.
Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Лига.нет.
"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.
Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.
В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.
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