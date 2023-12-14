Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна

Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.

Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Лига.нет.

"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.

Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.

В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.