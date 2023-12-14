  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна
В тренде

Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна

Общие новости
Обновлено

Об этом заявил новый министр сельского хозяйства Польши

Новое правительство Польши поддержало эмбарго против украинского зерна

Дніпропетровська ОДА

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Польша не откажется от эмбарго на украинское зерно после смены власти.

Читайте такжеСМИ: Зеленский предупредил Конгресс США о возможности партизанской войны, поскольку помощь от Запада становится все меньше

Об этом новый министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский сказал в интервью журналистам, сообщает Лига.нет.

"Я сделаю все, чтобы сохранить текущее эмбарго", – сказал министр.

Он считает, что открытие европейского рынка для сельскохозяйственной продукции из Украины может в будущем полностью дестабилизировать не только внутренний рынок, но и европейский. Поэтому, сказал Секерский, нужно выработать совместные рыночные решения между Украиной и Евросоюзом.

В то же время, министр предположил, что Польша могла бы воспользоваться ситуацией и стимулировать собственный перерабатывающий сектор благодаря дешевому сырью из Украины.

По теме
yellow-arrow
Женский спринт в Ленцергайде. Четверка украинок финишировали в топ-30
yellow-arrow
Шевченко будет единственным кандидатом на выборах президента УАФ
yellow-arrow
Во время воздушной тревоги гремели взрывы в Киеве и на Хмельнитчине: атаковали Староконстантинов
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости