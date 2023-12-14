Во время воздушной тревоги гремели взрывы в Киеве и на Хмельнитчине: атаковали Староконстантинов

После обеда 14 декабря по всей Украине снова объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Пуски ракет! 3 цели! Срочно в укрытие!", - сообщили в Воздушных силах ВСУ

В Киеве звучат взрывы - работает ПВО.

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В 14:25 "Суспільне" сообщило, что в Хмельницкой области слышали звук взрыва.

Впоследствии спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил: "Произошел пуск ракет, и они направились на Хмельницкую область в сторону Староконстантинова. Объявление воздушной тревоги произошло примерно в 14:09, а уже через 10 минут, около 14:20, на Хмельнитчине был прилет".

При этом он не уточнил, куда именно попали оккупанты. О человеческих жертвах тоже неизвестно.