Женский спринт в Ленцергайде. Четверка украинок финишировали в топ-30

В швейцарском Ленцергайде стартовал третий этап сезона Кубка мира по биатлону 2023/24. Первой гонкой соревнований стал женский спринт.

В состав женской сборной Украины на этот этап сезона вошли Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко. Анна Кривонос пропусти этап в Швейцарии из-за болезни.

Анастасия Меркушина безошибочно отработала на первом огневом рубеже, при этом показав третий результат по скорострельности всех участниц гонки — 23.2 секунды. На "стойке" Меркушина тоже закрыла все мишени, и в итоге, н финише заняла 16-е место.

Кристина Дмитренко также с "нулями" преодолела оба огневых рубежа и финишировала 27-й.

Юлия Джима с одним штрафным кругом после «лежки» финишировала 24-й.

Ирина Петренко заработала штрафной круг на стойке. При этом Петренко показала лучший результат среди украинок ходом и стала 17-й на финише.

Все четыре украинки попали в зачетную зону и отобрались в гонку преследования, которое состоится в субботу, 16 декабря.

Победу в гонке одержала французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше. Для олимпийской чемпионки Пекина-2022 в масстарте это пятая личная победа в рамках Кубка мира и первая в спринте.

Кубок мира (Ленцергайде). Женский спринт

Жюстин Бреза-Буше (Франция, 0+0) 22:13.0 минуты

Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия, 0+0) +12.2

Лиза Виттоцци (Италия, 0+0) +17.2

Жюлия Симон (Франция, 1+0) +39.7

Эльвира Эберг (Швеция, 1+0) +52.0

Марит Исхол Скоган (Норвегия, 0+0) +55.7

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16. Анастасия Меркушина (Украина, 0+0) +1:42.6

17. Ирина Петренко (Украина, 0+1) +1:43.2

24. Юлия Джима (Украина, 1+0) +2:04.2

27. Кристина Дмитренко (Украина, 0+0) +2:07.3