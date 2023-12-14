Буданов: Сейчас у России нет планов вести войну против Украины в 2025 году
Начальник украинской военной разведки говорит, что у россиян есть проблемы с ресурсами
УП
Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне не намерены вести войну против Украины в 2025 году.
Об этом он сказал в рамках дискуссии "2024: вызовы и перспективы", сообщает Lb.ua.
"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", - заявил Буданов.
По его словам, у россиян есть проблемы с ресурсами.
"Они так же имеют проблемы. Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они - за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", - сказал глава разведки.
Популярное сейчас
- В Испании сообщили, кто сыграет на воротах Реала в матче с Вильярреалом
- ВСУ ликвидировали 1300 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Неудача Шахтёра, счастливый конец для ПСЖ и номинация Гвардиолы. Главные новости за 13 декабря
- Вацко: Есть информация, что Шевченко не хочет быть главой УАФ, есть другой очень авторитетный кандидат
- Первым делом в отпуске. Звезда Динамо показал, как украшает елку вместе со своей девушкой. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка молодого героя Динамо Волошина. ФОТО