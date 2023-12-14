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Буданов: Сейчас у России нет планов вести войну против Украины в 2025 году

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Начальник украинской военной разведки говорит, что у россиян есть проблемы с ресурсами

Буданов: Сейчас у России нет планов вести войну против Украины в 2025 году

УП

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что россияне не намерены вести войну против Украины в 2025 году.

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Об этом он сказал в рамках дискуссии "2024: вызовы и перспективы", сообщает Lb.ua.

"Могу вам единственное сказать: планов вести войну в 2025 году у Российской Федерации по состоянию на данный момент нет. Возможно, к концу 2024 года, если ничего не изменится, они будут это корректировать. Но пока планов таких у них нет", - заявил Буданов.

По его словам, у россиян есть проблемы с ресурсами.

"Они так же имеют проблемы. Проблемы не так с поддержкой общества, потому что мнение рядового россиянина мало кого интересует. Вопрос в ресурсах, потому что эта война очень дорогая. И ресурсы там не являются неограниченными. Возможно, немного грубо прозвучит, но мы воюем за чужие средства, а они - за свои. И свои средства они считают, хотя кажется, что нет. И очень придирчиво", - сказал глава разведки.

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