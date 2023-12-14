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Германия подтвердила передачу Украине второго комплекса Patriot

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Ранее сообщалось, что система заработает в Украине еще в этом году

Германия подтвердила передачу Украине второго комплекса Patriot

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В перечне переданной Германией военной помощи Украине за последнюю неделю упомянут зенитно-ракетный комплекс Patriot и ракеты к нему.

Как пишет "Европейская правда", это следует из перечня на сайте немецкого правительства.

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В списке, кроме ЗРК Patriot, упоминается о передаче Украине девяти гусеничных вездеходов Bandvagn 206, почти 14 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из составов Бундесвера и промышленности, трех дистанционных систем разминирования и 14 антидроновых систем.

Также Украина получила от Германии восемь грузовиков Zetros, четыре полуприцепа для тягачей, восемь автоцистерн Zetros, четыре автомобиля из состава Бундесвера и промышленных запасов, а также 47 400 боеприпасов калибра 40 мм.

В перечне запланированной к отправке помощи впервые упомянуты 47 автомобилей Toyota Land Cruiser.

Еще в октябре в Минобороны Германии сообщали, что пошлют в Украину дополнительную систему Patriot и системы IRIS-T, но срок их отправки не уточняли.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что вторая система Patriot, которую Германия пообещала передать Киеву, заработает в Украине еще в этом году.

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