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Сборная Украины назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Ленцерхайде

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Первым побежит Артем Прима

Сборная Украины назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Ленцерхайде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Завтра, 15 декабря, в швейцарском Ленцерхайде во второй соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка. Сборная Украины назвала состав на предстоящие соревнования:

Спринт. Мужчины (15:15)

14. Артем Прима

29. Дмитрий Пидручный

39. Антон Дудченко

65. Артем Тищенко

98. Тарас Лесюк

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В норвежском Шушене продолжится третий этап Кубка IBU, у мужчин и женщин завтра состоятся гонки преследования.

Шушен. Кубок IBU

Преследование. Женщины (12:00)

31. Любовь Кипяченкова

Преследование. Мужчины (14:30)

8. Виталий Мандзин

18. Роман Боровик

33. Руслан Ткаленко

34. Дмитрий Грущак

38. Богдан Цымбал

43. Денис Насико

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Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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