Сборная Украины назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Ленцерхайде
Первым побежит Артем Прима
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 15 декабря, в швейцарском Ленцерхайде во второй соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка. Сборная Украины назвала состав на предстоящие соревнования:
Спринт. Мужчины (15:15)
14. Артем Прима
29. Дмитрий Пидручный
39. Антон Дудченко
65. Артем Тищенко
98. Тарас Лесюк
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В норвежском Шушене продолжится третий этап Кубка IBU, у мужчин и женщин завтра состоятся гонки преследования.
Шушен. Кубок IBU
Преследование. Женщины (12:00)
31. Любовь Кипяченкова
Преследование. Мужчины (14:30)
8. Виталий Мандзин
18. Роман Боровик
33. Руслан Ткаленко
34. Дмитрий Грущак
38. Богдан Цымбал
43. Денис Насико
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