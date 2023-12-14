Сборная Украины назвала состав на мужскую спринтерскую гонку в Ленцерхайде

Завтра, 15 декабря, в швейцарском Ленцерхайде во второй соревновательный день третьего этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка. Сборная Украины назвала состав на предстоящие соревнования:

Спринт. Мужчины (15:15)

14. Артем Прима

29. Дмитрий Пидручный

39. Антон Дудченко

65. Артем Тищенко

98. Тарас Лесюк

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В норвежском Шушене продолжится третий этап Кубка IBU, у мужчин и женщин завтра состоятся гонки преследования.

Шушен. Кубок IBU

Преследование. Женщины (12:00)

31. Любовь Кипяченкова

Преследование. Мужчины (14:30)

8. Виталий Мандзин

18. Роман Боровик

33. Руслан Ткаленко

34. Дмитрий Грущак

38. Богдан Цымбал

43. Денис Насико