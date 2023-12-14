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Дмитренко: Сегодня мне было достаточно тяжело бежать

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Украинка подвела итоги гонки

Дмитренко: Сегодня мне было достаточно тяжело бежать

biathlon.com.ua

Новина українською

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко подвела итоги сегодняшнего спринта Кубка мира. Стоит отметить, что она показала свой лучший результат в личных гонках Кубка мира:

- Кристина, в телетрансляции показали, как вы финишировали, работали до последнего сантиметра трассы. Насколько вам тяжело далась эта гонка после перенесенной в Хохфильцене болезни?

- Гонка показала, что я пока не в оптимальной форме, по крайней мере такой, как мне этого хотелось.

- Как сегодня работалось на дистанции, особенно на последнем круге?

- Сегодня мне было достаточно тяжело бежать, можно сказать, плыла по дистанции и немножечко все же расстроена своим состоянием. На последнем круге бежала просто на все, на что была способна. Боялась упасть на спусках, потому что сегодня надо было много терпеть и выкладываться по дистанции, поэтому ноги отнимало, еще плюс высота сказывается. И после болезни еще тяжело.

- Сегодня ваш лучший результат в личных гонках Кубка мира. Вы быстро и чисто отработали на огневых, ровно прошли дистанцию, заработали очки в личном зачете, а сами довольны своим выступлением?

- Вроде бы и довольна, а немного и расстроена. Хотелось большего от себя. Радуюсь за девушек по команде, сегодня все молодцы и классно провели гонку. Но на данный момент я немножко слабее их, но это же биатлон: сегодня ты у кого-то выиграл, завтра - у тебя.

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Кристина Дмитренко
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Источник:
biathlon.com.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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