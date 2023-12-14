Лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз
Европейская комиссия начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве
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Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.
Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", – написал Мишель в Twitter (X).
Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).
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Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.
The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023
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