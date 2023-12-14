Лидеры ЕС приняли решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз

Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе приняли рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой.

Об этом заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

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"Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой", – написал Мишель в Twitter (X).

Решение лидеров ЕС означает, что Европейская комиссия без дальнейшей отсрочки начинает готовить технические аспекты переговоров с Украиной о членстве (так называемую переговорную рамку).

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Ее могут утвердить на следующем саммите ЕС весной 2024, если будет признано, что Украина выполнила все предыдущие критерии Еврокомиссии.