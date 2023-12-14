Динамо не отпустило вице-президента клуба в команду Шевченко в УАФ
СМИ сватали Дмитрия Брифа в команду Андрея Шевченко в УАФ
fcdynamo.com
Вице-президент "
Информацию о том, что функционер может войти в команду Андрея Шевченко после избрания его президентом Ассоциации, распространило ТаТоТаке.
Впрочем, в киевском клубе быстро опровергли данную информацию.
"Это абсолютно исключено. Дмитрий Бриф чрезвычайно загружен работой в клубе, он полностью сосредоточен на развитии "Динамо", - заявил пресс-атташе киевлян Андрей Шахов.
Напомним, что выборы президента УАФ состоятся 25 января, единственным кандидатом на пост является Андрей Шевченко.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Президент Кудровки: Через семь лет команда будет играть в Лиге чемпионов
- Ризнык: Когда вратарь пропускает пять мячей, трудно что-то говорить
- Источник: Главный тренер Жироны сменит Хави в Барселоне
- США помогут Украине создать силы для отпора России - Глава Пентагона
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн