Динамо не отпустило вице-президента клуба в команду Шевченко в УАФ

Вице-президент " Динамо " Дмитрий Бриф якобы мог покинуть свой пост и перейти на работу в УАФ.

Информацию о том, что функционер может войти в команду Андрея Шевченко после избрания его президентом Ассоциации, распространило ТаТоТаке.

Впрочем, в киевском клубе быстро опровергли данную информацию.

"Это абсолютно исключено. Дмитрий Бриф чрезвычайно загружен работой в клубе, он полностью сосредоточен на развитии "Динамо", - заявил пресс-атташе киевлян Андрей Шахов.

Напомним, что выборы президента УАФ состоятся 25 января, единственным кандидатом на пост является Андрей Шевченко.