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Динамо не отпустило вице-президента клуба в команду Шевченко в УАФ

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СМИ сватали Дмитрия Брифа в команду Андрея Шевченко в УАФ

Динамо не отпустило вице-президента клуба в команду Шевченко в УАФ

fcdynamo.com

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Вице-президент "Динамо" Дмитрий Бриф якобы мог покинуть свой пост и перейти на работу в УАФ.

Информацию о том, что функционер может войти в команду Андрея Шевченко после избрания его президентом Ассоциации, распространило ТаТоТаке.

Впрочем, в киевском клубе быстро опровергли данную информацию.

"Это абсолютно исключено. Дмитрий Бриф чрезвычайно загружен работой в клубе, он полностью сосредоточен на развитии "Динамо", - заявил пресс-атташе киевлян Андрей Шахов.

Напомним, что выборы президента УАФ состоятся 25 января, единственным кандидатом на пост является Андрей Шевченко.

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Динамо (Киев) УАФ
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Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
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