Ликвидировано более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.12.23.
За четверг, 14 декабря, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 343890 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков и 38 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5706 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 8099 (+11) ед,
- РСЗО - 920 (0) ед,
- средства ПВО - 605 (0) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20) ед,
- крылатые ракеты - 1608 (+2) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10699 (+24) ед,
- специальная техника - 1189 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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