Ликвидировано более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.12.23.

За четверг, 14 декабря, было ликвидировано еще 1090 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 343890 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков и 38 ББМ.

Потери россиян в технике:

танков - 5706 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед,

артиллерийских систем - 8099 (+11) ед,

РСЗО - 920 (0) ед,

средства ПВО - 605 (0) ед,

самолетов - 324 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20) ед,

крылатые ракеты - 1608 (+2) ед,

корабли / катера - 22 (0) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10699 (+24) ед,

специальная техника - 1189 (+4) ед.