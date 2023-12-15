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Ликвидировано более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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За минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники

Ликвидировано более тысячи оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 15.12.23.
За четверг, 14 декабря, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 343890 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 113 единиц техники и вооружения. В частности, 14 танков и 38 ББМ.

Потери россиян в технике:

  • танков - 5706 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 10654 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 8099 (+11) ед,
  • РСЗО - 920 (0) ед,
  • средства ПВО - 605 (0) ед,
  • самолетов - 324 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6226 (+20) ед,
  • крылатые ракеты - 1608 (+2) ед,
  • корабли / катера - 22 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 10699 (+24) ед,
  • специальная техника - 1189 (+4) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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