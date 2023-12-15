Орбан заблокировал новые бюджетные расходы ЕС с помощью в размере 50 млрд для Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не позволил принять бюджетное решение ЕС, которое включало бы среднесрочную программу помощи Украине.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом объявил президент Европейского совета Шарль Мишель по завершению переговоров лидеров ЕС, которые продолжались до глубокой ночи.

Мишель подчеркнул, что тематикой дискуссии было не только финансирование Украины. Лидерам ЕС предложили для принятия "пакет", в который вошло финансирование поддержки Украины, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны.

"Только одно государство не смогло согласиться на это решение... Остальные 26 лидеров согласились на этот пакет, включая одну Швецию, премьер которой по внутренним процедурам должен обсудить это решение с парламентом, но, как я рассчитываю, после этого присоединится к другим", - заявил Мишель.

Президент Евросовета в ответ на вопрос ЕвроПравды подтвердил предположение, что 27-м лидером, который не дал согласия, является премьер Венгрии Орбан. "Я так понимаю, вы очень хорошо осведомлены о том, в чем заключалась наша дискуссия", - полушутя прокомментировал он.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Как известно, ранее Орбан обещал заблокировать также начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, но впоследствии позволил принять это решение; в голосовании по финансовым вопросам этого не произошло.

Впрочем, как подчеркнул Мишель, пакет не отклонен, а отложен: лидеры договорились о внеочередном саммите, который будет посвящен этому вопросу. "Мы вернемся к этому вопросу в самом начале следующего года и попробуем получить единодушие, чтобы сделать возможным воплощение этого пакета", - заявил президент Евросовета. По данным источников, речь идет о саммите уже в начале января.

Как сообщала ЕвроПравда, саммит ЕС поддержал открытие вступительных переговоров с Украиной и Молдовой, а также согласовал 12-й пакет санкций против РФ.