На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших
Событие квалифицировали как теракт
npu.gov.ua
На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. В результате взрыва пострадали 26 человек.
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Сообщение об инциденте поступило в 11:37.
На месте событий сейчас работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.
В результате взрыва пострадали 26 человек. 6 из пострадавших в тяжелом состоянии.
"Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", - добавили в полиции.
"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба Национальной полиции.
На Закарпатті депутат підірвав гранати на сесії сільради ????— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) December 15, 2023
Відео, надане УП джерелом pic.twitter.com/tZuHh1AnGQ
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