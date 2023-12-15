  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших
В тренде

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших

Общие новости
Обновлено

Событие квалифицировали как теракт

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета, десятки пострадавших

npu.gov.ua

Новина українською

На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района. В результате взрыва пострадали 26 человек.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Сообщение об инциденте поступило в 11:37.

На месте событий сейчас работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

В результате взрыва пострадали 26 человек. 6 из пострадавших в тяжелом состоянии.

"Медики проводят реанимационные мероприятия в отношении мужчины, который взорвал гранаты", - добавили в полиции.

"Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины", - пишет пресс-служба Национальной полиции.

По теме
yellow-arrow
Орбан заблокировал новые бюджетные расходы ЕС с помощью в размере 50 млрд для Украины
yellow-arrow
Бойко: Каждый должен делать все возможное, чтобы победить проклятого врага
yellow-arrow
Проиграли, но никто не расстроен – парадокс? Нет, все как раз логично. Обзор матча Порту – Шахтер
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
15.12.2023 в 15:00
На каком языке они там разговаривают??
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
15.12.2023 в 15:00
На каком языке они там разговаривают??
Ответить
0
0
чалагач (Киев)
15.12.2023 в 15:09
на твойом...
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
15.12.2023 в 14:33
Вытащить с того света Чудака, а потом отдать родственникам пострадавших
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости