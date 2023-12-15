Германия поставит Украине 68 тысяч боеприпасов 155 калибра
На сумму 278 миллионов евро
фото из свободных источников
Бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил рамочное соглашение о производстве артиллерийских снарядов. Страна поставит Украине 68 тысяч снарядов на сумму 278 миллионов евро.
Об этом говорится в сообщении правительства Германии.
Отмечается, что французская оборонная компания поставит 68 тысяч фугасных снарядов для ВСУ на сумму 278 млн евро. Государства-партнеры получат помощь посредством военной техники и материалов в рамках инициативы правительства Германии.
В правительстве отметили, что боеприпасы калибра 155 миллиметров стреляют, например, из самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000. Германия поставила Украине 14 самоходных гаубиц, хорошо зарекомендовавших себя в боях.
Кроме того, украинские экипажи проходят обучение в Германии.
Рамочная сделка с производителем предусматривает возможность производства и поставки до 350 тысяч снарядов. Другие страны также могут принять участие в проекте, поскольку он является частью инициативы ЕС по ускорению поставок, закупок и производства боеприпасов для Украины.
Речь идет также об увеличении производства боеприпасов в Европе в долгосрочной перспективе, чтобы государства-члены могли пополнить свои запасы боеприпасов.
Популярное сейчас
- Руководство Барселоны считает, что де Йонг пошел на обман перед матчем Лиги чемпионов
- Коваль после 4:0 с Брейдабликом: Услышали от болельщиков слово "мужики"
- Заря красиво хлопнула дверью, Довбик – лучший в Жироне, а Барселона и Манчестер Юнайтед могут сменить наставников. Главные новости за 14 декабря
- Вацко: Есть информация, что Шевченко не хочет быть главой УАФ, есть другой очень авторитетный кандидат
- Красотка дня. Самая сексуальная фанатка МЮ восхищает фанатов яркими фото в Таиланде. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО