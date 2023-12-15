Германия поставит Украине 68 тысяч боеприпасов 155 калибра

Бюджетный комитет Бундестага Германии одобрил рамочное соглашение о производстве артиллерийских снарядов. Страна поставит Украине 68 тысяч снарядов на сумму 278 миллионов евро.

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Об этом говорится в сообщении правительства Германии.

Отмечается, что французская оборонная компания поставит 68 тысяч фугасных снарядов для ВСУ на сумму 278 млн евро. Государства-партнеры получат помощь посредством военной техники и материалов в рамках инициативы правительства Германии.

В правительстве отметили, что боеприпасы калибра 155 миллиметров стреляют, например, из самоходной гаубицы Panzerhaubitze 2000. Германия поставила Украине 14 самоходных гаубиц, хорошо зарекомендовавших себя в боях.

Кроме того, украинские экипажи проходят обучение в Германии.

Рамочная сделка с производителем предусматривает возможность производства и поставки до 350 тысяч снарядов. Другие страны также могут принять участие в проекте, поскольку он является частью инициативы ЕС по ускорению поставок, закупок и производства боеприпасов для Украины.

Речь идет также об увеличении производства боеприпасов в Европе в долгосрочной перспективе, чтобы государства-члены могли пополнить свои запасы боеприпасов.