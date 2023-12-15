Тарнавский: На Таврическом направлении - волны атак россиян, по 80 штурмов три дня подряд

Российские войска ведут активные штурмовые действия на Таврическом направлении, три дня подряд враг осуществляет по 80 атак, в основном в Донецкой области, при поддержке бронетехники.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

Оккупанты не уменьшают количества боевых столкновений в операционной зоне ОСУВ Таврия. Три дня подряд - около 80 штурмовых действий ежесуточно. Подавляющее большинство - в Донецкой области". Штурмовые группы в основном до 20 человек. Действуют, в частности, и при поддержке бронетехники. Вчера снова произошло увеличение количества авиаударов, враг применяет авиабомбы", - сказал Наев.

По словам командующего, в операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки российские захватчики нанесли 15 авиаударов, провели 76 боевых столкновений и осуществили 631 артобстрел. "Наши воины стойко держат оборону", - подчеркнул Тарнавский.

Он добавил, что только за минувшие сутки общие потери оккупантов составили 414 человек.

Также было уничтожено 23 единицы военной техники. В частности, 1 танк, 10 ББМ, 2 артсистемы, 3 ПТРК, 1 БпЛА, 4 автомобиля, 2 единицы спецтехники и 2 склада боеприпасов. Еще 20 единиц техники врага повреждены.