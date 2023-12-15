Бенедикт Долль одержал победу в спринте на КМ в Ленцерхайде, Пидручный - 22-й

Немецкий биатлонист, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года и чемпион мира Бенедикт Долль выиграл спринт на третьем этапе Кубка мира, проходящем в Ленцерхайде (Швейцария). По ходу гонки спортсмен не допустил ни одной ошибки на огневых рубежах.

Вторым стал пятикратный олимпийский чемпион из Норвегии Йоханнес Бё, который ошибся на лёжке один раз.

Третье место занял немец Филипп Наврат.

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный финишировал на 22-м месте. Худший результат среди украинцев в стрельбе показал Антон Дудченко, он заработал четыре штрафных круга и на финиш пришел 78-м.

Лучшую же стрельбу продемонстрировали Артем Тищенко и Тарас Лесюк, которые заняли 63-е и 45-е место соответственно.

В гонку преследования, которая пройдет в субботу, 16 декабря, отобрались Пидручный, Прима и Лесюк.

Биатлон. Кубок мира. Ленцерхайде, третий этап

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:15,8 (0 промахов).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +5,4 секунды (1).

3. Филипп Наврат (Германия) +36,8 (1).