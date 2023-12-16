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Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 8 декабря

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Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 8 декабря

УАФ

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Сборная Украины по футзалу разбила Бельгию

15 декабря состоялся поединок элит-раунда отбора к чемпионату мира по футзалу 2024 года, в котором играли национальные сборные Украины и Бельгии. Матч завершился разгромной победой Украины, 8:2. К сожалению, в параллельной игре сборная Польша все же переиграла Сербию, поэтому в последнем туре нас устроит только победа.

Миколенко – в ТОП-3 лучших крайних защитников сезона АПЛ по средней оценке WhoScored

Авторитетный статистический портал WhoScored представил пятерку лучших крайних защитников АПЛ по показателю среднего рейтинга. Во внимание брались игроки, которые сыграли не менее 10 матчей в этом сезоне. На втором месте рейтинга оказался украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко со средней оценкой 7.17. Первое место поделили с баллом 7.21 Киран Триппьер ("Ньюкасл") и Педро Порро ("Тоттенхэм").

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Шахтер за еврокубковый сезон уже заработал 46.9 млн евро, Динамо – лишь 950 тысяч

Стали известны приблизительные суммы, которые заработали украинские клубы за еврокубковый сезон 2023/24. Финансовую сторону игры проанализировало издание Fotcalc. Луганская "Заря" за эту еврокубковую кампанию заработала примерно 4,85 миллиона евро. СК "Днепр-1" получил чуть больше миллиона евро. Подробные цифры ищите по ссылке.

Сербия планирует провести матч с Россией в Санкт-Петербурге, если получит разрешение от УЕФА и ФИФА

Как сообщает сербский портал novosti.rs, матч предварительно планируют провести 21 или 22 марта. Если поединок состоится, то это будет первый матч РФ против европейской команды за два года. Сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны в Украине, а за последние два года у себя принимала только трех соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

Хавбек Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб на правах аренды

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек переходит в немецкий клуб "Айнтрахт". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас есть только устная договоренность. Договор будет действовать до июня и будет иметь опцию выкупа футболиста за 15 миллионов евро, но немецкий клуб может ее не использовать.

Верес выставил Близниченко на трансфер и ждет предложений по игроку

"Верес" официально объявил о том, что 29-летний хавбек Андрей Близниченко выставлен на трансфер. К "Вересу" Андрей присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за команду 28 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. В этом сезоне хавбек провел за ровенский клуб 12 матчей, в которых забил 1 гол.

Дженоа – Ювентус 1:1. Малиновский внес вклад в спасение грифонов

На гол Кьезы с пенальти хозяева ответили в начале второго тайма. Украинский хавбек отыграл весь матч, заработал горчичник, но и также помог "Дженоа" вернуть мяч в очень хаотичной голевой атаке. Для Руслана это первый полный поединок с 20 мая, тогда он еще защищал цвета "Марселя".

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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