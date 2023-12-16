Триумф сборной по футзалу, признание Миколенко, деньги для украинских клубов за евросезон. Главные новости за 8 декабря

15 декабря состоялся поединок элит-раунда отбора к чемпионату мира по футзалу 2024 года, в котором играли национальные сборные Украины и Бельгии. Матч завершился разгромной победой Украины, 8:2. К сожалению, в параллельной игре сборная Польша все же переиграла Сербию, поэтому в последнем туре нас устроит только победа.

Авторитетный статистический портал WhoScored представил пятерку лучших крайних защитников АПЛ по показателю среднего рейтинга. Во внимание брались игроки, которые сыграли не менее 10 матчей в этом сезоне. На втором месте рейтинга оказался украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко со средней оценкой 7.17. Первое место поделили с баллом 7.21 Киран Триппьер ("Ньюкасл") и Педро Порро ("Тоттенхэм").

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Стали известны приблизительные суммы, которые заработали украинские клубы за еврокубковый сезон 2023/24. Финансовую сторону игры проанализировало издание Fotcalc. Луганская "Заря" за эту еврокубковую кампанию заработала примерно 4,85 миллиона евро. СК "Днепр-1" получил чуть больше миллиона евро. Подробные цифры ищите по ссылке.

Как сообщает сербский портал novosti.rs, матч предварительно планируют провести 21 или 22 марта. Если поединок состоится, то это будет первый матч РФ против европейской команды за два года. Сборная России была отстранена от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из-за войны в Украине, а за последние два года у себя принимала только трех соперников – Ирак, Камерун и Кубу.

Нидерландский полузащитник Донни ван де Бек переходит в немецкий клуб "Айнтрахт". Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас есть только устная договоренность. Договор будет действовать до июня и будет иметь опцию выкупа футболиста за 15 миллионов евро, но немецкий клуб может ее не использовать.

"Верес" официально объявил о том, что 29-летний хавбек Андрей Близниченко выставлен на трансфер. К "Вересу" Андрей присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за команду 28 матчей, забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи. В этом сезоне хавбек провел за ровенский клуб 12 матчей, в которых забил 1 гол.

На гол Кьезы с пенальти хозяева ответили в начале второго тайма. Украинский хавбек отыграл весь матч, заработал горчичник, но и также помог "Дженоа" вернуть мяч в очень хаотичной голевой атаке. Для Руслана это первый полный поединок с 20 мая, тогда он еще защищал цвета "Марселя".