Лужный после избрания Шевченко может получить должность в УАФ

Львовская ассоциация футбола как один из коллективных членов УАФ выдвинула Андрея Шевченко кандидатом в президенты УАФ.

По информации Sport.ua, одним из делегатов ЛАФ на внеочередном Конгрессе УАФ будет бывший игрок национальной сборной Украины Олег Лужный, которого недавно считали потенциальным конкурентом Андрея Шевченко на выборах.

Также есть вероятность, что прославленный многолетний одноклубник Шевченко может получить одну из должностей в УАФ.

Другие два делегата от футбольной Львовщины – председатель ЛАФ Александр Шевченко и его заместитель Ростислав Заремба.

Напомним, что внеочередной конгресс, на котором Андрей Шевченко будет избран президентом УАФ, состоится 25 января 2024 года.