Пидручный поделился ожиданиями от гонки преследования в Ленцерхайде
Верить в себя и бороться
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Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный оценил свои шансы в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Следует понимать, что гонка к гонке не приходится. В Хохфильцене так было, здесь совсем другие условия, совсем другая трасса.
Когда ты стартуешь с 50-го места, соответственно и соперники чаще другого уровня, чем те, которые в топ-10 или топ-15.
С 22-го места гораздо труднее отыграть много позиций, чем с 52-го. Однако я сделаю все возможное, чтобы улучшить результаты в субботней гонке. Увидим, как все сложится" – сказал он.
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