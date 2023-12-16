Пидручный поделился ожиданиями от гонки преследования в Ленцерхайде

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный оценил свои шансы в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Следует понимать, что гонка к гонке не приходится. В Хохфильцене так было, здесь совсем другие условия, совсем другая трасса.

Когда ты стартуешь с 50-го места, соответственно и соперники чаще другого уровня, чем те, которые в топ-10 или топ-15.

С 22-го места гораздо труднее отыграть много позиций, чем с 52-го. Однако я сделаю все возможное, чтобы улучшить результаты в субботней гонке. Увидим, как все сложится" – сказал он.