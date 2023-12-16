Россияне ночью снова атаковали с воздуха. Украинская ПВО уничтожила 30 шахедов из 31

Ночью с 15 на 16 ноября россияне атаковали Украину с воздуха. В общей сложности они выпустили 31 ударный беспилотник по разным регионам Украины по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск (все – на территории РФ).

Более четырех часов оккупанты держали Украину в напряжении. К примеру, в Киеве воздушная тревога продолжалась с 23:30 до 03:46.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 30 БПЛА "Shahed-136/131".