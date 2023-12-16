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Россияне ночью снова атаковали с воздуха. Украинская ПВО уничтожила 30 шахедов из 31

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Россияне ночью снова атаковали с воздуха. Украинская ПВО уничтожила 30 шахедов из 31

Міністерство оборони України

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Ночью с 15 на 16 ноября россияне атаковали Украину с воздуха. В общей сложности они выпустили 31 ударный беспилотник по разным регионам Украины по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск (все – на территории РФ).

Более четырех часов оккупанты держали Украину в напряжении. К примеру, в Киеве воздушная тревога продолжалась с 23:30 до 03:46.

Украинским силам ПВО удалось уничтожить 30 БПЛА "Shahed-136/131".

“К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 30 "шахедов" в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей, - говорится в отчете Воздушных Сил ВСУ.

Россияне ночью снова атаковали с воздуха. Украинская ПВО уничтожила 30 шахедов из 31 - изображение 1
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Источник:
ПС ЗСУ в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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