Силы обороны ликвидировали за сутки 930 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Также было уничтожено 14 танков
фото - Getty Images
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Украинские Силы обороны ликвидировали 930 оккупантов. Также они уничтожили 52 единицы техники захватчиков, в том числе 14 танков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 344820 (+930) человек,
- танков ‒ 5720 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10667 (+13) ед,
- артиллерийских систем – 8100 (+1) ед,
- РСЗО – 920 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 605 (+0) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12),
- крылатых ракет ‒ 1609 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 10710 (+11) ед,
- специальной техники – 1190 (+1).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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