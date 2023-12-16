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Силы обороны ликвидировали за сутки 930 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

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Также было уничтожено 14 танков

Силы обороны ликвидировали за сутки 930 оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян

фото - Getty Images

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Украинские Силы обороны ликвидировали 930 оккупантов. Также они уничтожили 52 единицы техники захватчиков, в том числе 14 танков.

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В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 344820 (+930) человек,
  • танков ‒ 5720 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 10667 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 8100 (+1) ед,
  • РСЗО – 920 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 605 (+0) ед,
  • самолетов – 324 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6238 (+12),
  • крылатых ракет ‒ 1609 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10710 (+11) ед,
  • специальной техники – 1190 (+1).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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