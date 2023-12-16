Кубок мира 2023/2024. Бреза-Буше побеждает в гонке преследования, три украинки – в ТОП-20

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Франции Жустин Бреза-Буше, серебро у ее соотечественницы Жулии Симон, а ТОП-3 замкнула норвежка Мари Скоган.

Что касается украинок, лучшей среди наших стала Анастасия Маркушина, которая с одним промахом и средним ходом по дистанции финишировала в итоге на 10 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Ленцерхайд

Гонка преследования

Женщины

1. Жустин Бреза-Буше (1+0+1+0)

2. Жюлия Симон (0+0+2+0) (+25,2)

3. Мари Скоган (0+2+0+0) (+1.13,6)

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10. Анастасия Меркушина (0+0+1+0) (+1.49,6)

12. Ирина Петренко (0+0+0+1) (+1.58,9)

18. Юлия Джима (0+0+1+1) (+2.36,8)

29. Кристина Дмитренко (0+0+0+2) (+3.14,7)