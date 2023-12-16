Свитолина о Зеленском: Всегда шутит и очень профессиональный

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) рассказала о сотрудничестве с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы United 24 и охарактеризовала персональные качества лидера государства. Слова спортсменки цитирует CNN:

"Он всегда шутит, он всегда очень тепло общается с тобой.

Но он также очень четко объясняет, какие цели, на чем мы должны сосредоточиться, куда идут деньги. Он очень профессиональный, и мы не могли бы найти лучшего лидера для Украины, потому что он очень открыт" – сказала Элина.