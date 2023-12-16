Свитолина о Зеленском: Всегда шутит и очень профессиональный
Мнение выдающейся украинской теннисистки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) рассказала о сотрудничестве с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы United 24 и охарактеризовала персональные качества лидера государства. Слова спортсменки цитирует CNN:
"Он всегда шутит, он всегда очень тепло общается с тобой.
Но он также очень четко объясняет, какие цели, на чем мы должны сосредоточиться, куда идут деньги. Он очень профессиональный, и мы не могли бы найти лучшего лидера для Украины, потому что он очень открыт" – сказала Элина.
Напомним, что ранее Халеп
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