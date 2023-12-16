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Свитолина о Зеленском: Всегда шутит и очень профессиональный

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Мнение выдающейся украинской теннисистки

Свитолина о Зеленском: Всегда шутит и очень профессиональный

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №25) рассказала о сотрудничестве с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках благотворительной платформы United 24 и охарактеризовала персональные качества лидера государства. Слова спортсменки цитирует CNN:

"Он всегда шутит, он всегда очень тепло общается с тобой.

Но он также очень четко объясняет, какие цели, на чем мы должны сосредоточиться, куда идут деньги. Он очень профессиональный, и мы не могли бы найти лучшего лидера для Украины, потому что он очень открыт" – сказала Элина.

Напомним, что ранее Халеп объявила о прекращении сотрудничества с тренером.

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Элина Свитолина Владимир Зеленский
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