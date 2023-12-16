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Кубок мира 2023/2024. Три украинки будут бежать масс старт в Ленцерхайде, у Дмитренко также есть неплохие шансы

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Кубок мира 2023/2024. Три украинки будут бежать масс старт в Ленцерхайде, у Дмитренко также есть неплохие шансы

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Завтра, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится гонка с массовым стартом у женщин.

По итогам спринта и гонки преследования участие в завтрашнем забеге гарантировали три представительницы Украины.

Так, по общей квоте (ТОП 25 общего зачета) отобралась Ирина Петренко. Сейчас наша спортсменка идет 26-й в рейтинге, однако итальянка Доротея Вирер, которая имеет больше очков, чем Петренко, не выступит в гонке, поэтому Ирина автоматически заменит ее.

Юлия Джима и Анастасия Меркушина отобрались в масс старт по квоте выступлений на этапе в Ленцерхайде. Кристина Дмитренко также может попасть в этот список, если кто-нибудь из пяти его участников откажется завтра выйти на гонку. Украинка является первой запасной.

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yavorchuk (Львів)
16.12.2023 в 15:31
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Комментарии 1
yavorchuk (Львів)
16.12.2023 в 15:31
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Ответить
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