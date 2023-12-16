Кубок мира 2023/2024. Три украинки будут бежать масс старт в Ленцерхайде, у Дмитренко также есть неплохие шансы

Завтра, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится гонка с массовым стартом у женщин.

По итогам спринта и гонки преследования участие в завтрашнем забеге гарантировали три представительницы Украины.

Так, по общей квоте (ТОП 25 общего зачета) отобралась Ирина Петренко. Сейчас наша спортсменка идет 26-й в рейтинге, однако итальянка Доротея Вирер, которая имеет больше очков, чем Петренко, не выступит в гонке, поэтому Ирина автоматически заменит ее.

Юлия Джима и Анастасия Меркушина отобрались в масс старт по квоте выступлений на этапе в Ленцерхайде. Кристина Дмитренко также может попасть в этот список, если кто-нибудь из пяти его участников откажется завтра выйти на гонку. Украинка является первой запасной.