Кубок мира 2023/2024. Три украинки будут бежать масс старт в Ленцерхайде, у Дмитренко также есть неплохие шансы
Мощное представительство
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
Завтра, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024 состоится гонка с массовым стартом у женщин.
По итогам спринта и гонки преследования участие в завтрашнем забеге гарантировали три представительницы Украины.
Так, по общей квоте (ТОП 25 общего зачета) отобралась Ирина Петренко. Сейчас наша спортсменка идет 26-й в рейтинге, однако итальянка Доротея Вирер, которая имеет больше очков, чем Петренко, не выступит в гонке, поэтому Ирина автоматически заменит ее.
Юлия Джима и Анастасия Меркушина отобрались в масс старт по квоте выступлений на этапе в Ленцерхайде. Кристина Дмитренко также может попасть в этот список, если кто-нибудь из пяти его участников откажется завтра выйти на гонку. Украинка является первой запасной.
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