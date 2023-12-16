Кубок мира 2023/2024. Йоханес Бё – победитель гонки преследования в Ленцерхайде, Пидручный – в ТОП 20
Результаты мужского персьюта
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Норвегии Йоханес Бе, серебро у его соотечественника Эрлена Стремсгайма, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Стурла Лагрейд.
Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами и средним ходом по дистанции финишировал в итоге на 20 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Ленцерхайд
Гонка преследования
Мужчины
1. Йоханес Бе (0+1+2+0)
2. Эрлен Стремсгайм (1+0+0+1) (+24,7)
3. Стурла Лагрейд (0+0+0+1) (+29,1)
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20. Дмитрий Пидручный (0+2+1+0) (+2.07,5)
52. Артем Прима (2+1+1+2) (+5.00,7)
53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) (+5.24,1)
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