  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Кубок мира 2023/2024. Йоханес Бё – победитель гонки преследования в Ленцерхайде, Пидручный – в ТОП 20
В тренде

Кубок мира 2023/2024. Йоханес Бё – победитель гонки преследования в Ленцерхайде, Пидручный – в ТОП 20

Общие новости

Результаты мужского персьюта

Кубок мира 2023/2024. Йоханес Бё – победитель гонки преследования в Ленцерхайде, Пидручный – в ТОП 20

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 декабря, в швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Норвегии Йоханес Бе, серебро у его соотечественника Эрлена Стремсгайма, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Стурла Лагрейд.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами и средним ходом по дистанции финишировал в итоге на 20 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Ленцерхайд

Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханес Бе (0+1+2+0)

2. Эрлен Стремсгайм (1+0+0+1) (+24,7)

3. Стурла Лагрейд (0+0+0+1) (+29,1)

.

.

.

20. Дмитрий Пидручный (0+2+1+0) (+2.07,5)

52. Артем Прима (2+1+1+2) (+5.00,7)

53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) (+5.24,1)

По теме
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Три украинки будут бежать масс старт в Ленцерхайде, у Дмитренко также есть неплохие шансы
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Бреза-Буше побеждает в гонке преследования, три украинки – в ТОП-20
yellow-arrow
Свитолина о Зеленском: Всегда шутит и очень профессиональный
Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости