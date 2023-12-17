Силы обороны ликвидировали за сутки 1250 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Очередная высокая отметка от отечественных воинов
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российской армии в боевых действиях.
За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 1250 оккупантов. Также было уничтожено 188 единиц техники захватчиков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 346070 (+1250) человек,
- танков ‒ 5739 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 10692 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 8137 (+37) ед,
- РСЗО – 923 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 609 (+4) ед,
- самолетов – 324 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6278 (+40),
- крылатых ракет ‒ 1610 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10766 (+56) ед,
- специальной техники ‒ 1194 (+4).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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