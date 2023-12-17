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Россияне ночью атаковали Украину 20 ударными дронами Shahed. ПВО справилась со всеми

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Россияне ночью атаковали Украину 20 ударными дронами Shahed. ПВО справилась со всеми

Генштаб

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В ночь с 16 на 17 декабря россияне в очередной раз атаковали Украину с воздуха. Они запустили 20 ударных дронов типа Shahed, одну крылатую ракету Искандер-К и одну управляемую авиационную ракету X-59 (ее запустили с оккупированных территории).

“К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В результате боевой работы сбиты 20 "шахидов" и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета "Искандер-К" – не достигла своей цели.

Воздушные цели уничтожены в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей”, - говорится в отчете ВС ВСУ.

Россияне ночью атаковали Украину 20 ударными дронами Shahed. ПВО справилась со всеми - изображение 1
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Напомним, что вчера ночью россияне атаковали Украину 31 единицей дронов Shahed. Отечественная ПВО продемонстрировала почти 100% результат.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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