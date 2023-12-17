Кубок мира 2023/2024. Украина будет иметь мощное представительство в масс стартах Ленцерхайда

Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде завершается третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024.

В 13:30 по Киеву женщины выйдут на гонку с массовым стартом. Украина будет представлена 4 спортсменками – Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Юлия Джима и Кристина Дмитренко будут бежать на дистанции 12,5 километров.

В 15:45 мужчины будут завершать соревновательный биатлонный год. Под 28-м номером стартует наш Дмитрий Пидручный – он стал единственным из украинцев, кому удалось квалифицироваться в эту гонку.

Напомним, что 28 декабря Пидручный и Джима выступят на традиционной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.