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Кубок мира 2023/2024. Украина будет иметь мощное представительство в масс стартах Ленцерхайда

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Кубок мира 2023/2024. Украина будет иметь мощное представительство в масс стартах Ленцерхайда

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 17 декабря, в швейцарском Ленцерхайде завершается третий этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024.

В 13:30 по Киеву женщины выйдут на гонку с массовым стартом. Украина будет представлена 4 спортсменками – Анастасия Меркушина, Ирина Петренко, Юлия Джима и Кристина Дмитренко будут бежать на дистанции 12,5 километров.

В 15:45 мужчины будут завершать соревновательный биатлонный год. Под 28-м номером стартует наш Дмитрий Пидручный – он стал единственным из украинцев, кому удалось квалифицироваться в эту гонку.

Напомним, что 28 декабря Пидручный и Джима выступят на традиционной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Хижняк
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