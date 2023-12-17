Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
Вечная память Герою Украины
Фото: ФК Шахтар
На войне против России погиб бывший сотрудник "Шахтера" Анатолий Гросс. Об этом "горняки" сообщили в своих соцсетях.
“В мирное время он работал стюардом и разнорабочим на НСК “Олимпийский”. С началом полномасштабной войны он работал в Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", - говорится в сообщении клуба.
Анатолий воспитывался в интернате, но во взрослом возрасте его усыновила многодетная семья.
В октябре парень мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию. Впоследствии провел обучение во Франции. Он погиб под Херсоном в декабре 2023 года.
“Вечная память и уважение Анатолию Гросу. Героям слава”, - добавляет “Шахтер”.
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