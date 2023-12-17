Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России

На войне против России погиб бывший сотрудник "Шахтера" Анатолий Гросс. Об этом "горняки" сообщили в своих соцсетях.

“В мирное время он работал стюардом и разнорабочим на НСК “Олимпийский”. С началом полномасштабной войны он работал в Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", - говорится в сообщении клуба.

Анатолий воспитывался в интернате, но во взрослом возрасте его усыновила многодетная семья.

В октябре парень мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию. Впоследствии провел обучение во Франции. Он погиб под Херсоном в декабре 2023 года.

“Вечная память и уважение Анатолию Гросу. Героям слава”, - добавляет “Шахтер”.