  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
В тренде

Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России

Общие новости

Вечная память Герою Украины

Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

На войне против России погиб бывший сотрудник "Шахтера" Анатолий Гросс. Об этом "горняки" сообщили в своих соцсетях.

“В мирное время он работал стюардом и разнорабочим на НСК “Олимпийский”. С началом полномасштабной войны он работал в Shelter Centre "Шахтера" на "Арене Львов", - говорится в сообщении клуба.

Анатолий воспитывался в интернате, но во взрослом возрасте его усыновила многодетная семья.

В октябре парень мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины по собственному желанию. Впоследствии провел обучение во Франции. Он погиб под Херсоном в декабре 2023 года.

“Вечная память и уважение Анатолию Гросу. Героям слава”, - добавляет “Шахтер”.

Читайте такжеЗащищая Украину, погиб брат Дмитрия Ризныка
По теме
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 20 ударными дронами Shahed. ПВО справилась со всеми
yellow-arrow
Силы обороны ликвидировали за сутки 1250 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
yellow-arrow
Кубок мира 2023/2024. Йоханес Бё – победитель гонки преследования в Ленцерхайде, Пидручный – в ТОП 20
Шахтер (Донецк) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости