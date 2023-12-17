Пидручный прокомментировал гонку преследования: Заруба была до последних метров
Комментарий капитана
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Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал
– Дмитрий, гонка сегодня была очень быстрой и ни один биатлонист не прошел ее без промахов - ошибались все и достаточно много. Почему сегодня гонка преследования получилась именно такой, и так много ошибок было на огневых рубежах?
– Гонка была достаточно динамичной, а может и сказывается высота. Сегодня солнце было очень ярким, а к концу гонки начало заходить, так что, я думаю, из-за этого и были промахи.
– Вторая гонка на высоте, как работалось сегодня на дистанции?
– Сегодня было немного тяжелее, чем вчера, но все же более-менее нормально. Можно было держаться за соперниками. Но по сравнению со вчерашним днем все же существенно труднее чувствовал себя на трассе. Но, в принципе, мог нормально сражаться.
– Это ваш любимый формат гонки. С кем пришлось зарубиться на трассе так, что самому понравилось?
– Часто бывает, что на каждом круге с соперниками меняемся позициями. Постоянно идет борьба за лучшие позиции. На последнем круге тоже была борьба – тяжелый круг, я понимал, что надо бороться за каждое очко, чтобы попасть в масстарт. Так что заруба была до последних метров – сказал Пидручный.
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