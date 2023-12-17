Костюк о решении сыграть против россиянки: Предложили хорошие условия, помогу ВСУ

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему согласилась сыграть финальный матч выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague в Париже (Франция) против россиянки Мирры Андреевой. Слова Костюк цитирует БТУ:

"Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников.

Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я достаточно рано завершила свой сезон" – сказала Марта.