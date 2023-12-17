  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Костюк о решении сыграть против россиянки: Предложили хорошие условия, помогу ВСУ
В тренде

Костюк о решении сыграть против россиянки: Предложили хорошие условия, помогу ВСУ

Общие новости
Обновлено

Благие намерения

Костюк о решении сыграть против россиянки: Предложили хорошие условия, помогу ВСУ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему согласилась сыграть финальный матч выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague в Париже (Франция) против россиянки Мирры Андреевой. Слова Костюк цитирует БТУ:

"Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников.

Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я достаточно рано завершила свой сезон" – сказала Марта.

Напомним, что ранее Халеп заговорила о возможном завершении карьеры.

По теме
yellow-arrow
Все же не сыграют: Матч Костюк-Андреева отменен
yellow-arrow
Пидручный прокомментировал гонку преследования: Заруба была до последних метров
yellow-arrow
Шахтер сообщил о гибели бывшего сотрудника на войне против России
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.12.2023 в 12:34
Все продається?
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.12.2023 в 12:34
Все продається?
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости