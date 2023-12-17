Костюк о решении сыграть против россиянки: Предложили хорошие условия, помогу ВСУ
Благие намерения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала, почему согласилась сыграть финальный матч выставочного турнира Negomental Open de Bourg-de-Peague в Париже (Франция) против россиянки Мирры Андреевой. Слова Костюк цитирует БТУ:
"Да, я завтра сыграю выставочный матч против Мирры Андреевой. Я не планировала там выступать, но организаторы искали срочную замену Донне Векич и предложили хорошие условия, благодаря чему у меня будет возможность сделать хороший донат для наших защитников.
Мне интересен этот матч, я рассматриваю его как хорошую возможность попробовать себя в игровом ритме, поскольку я достаточно рано завершила свой сезон" – сказала Марта.
Напомним, что ранее Халеп
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