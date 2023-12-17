Все же не сыграют: Матч Костюк-Андреева отменен
Организаторы выступили против
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Финальный матч выставочного турнира Négométal Open de Bourg-de-Péage в Париже (Франция) между украинкой Мартой Костюк и россиянкой Мирой Андреевой отменен. Об этом сообщили организаторы соревнований.
"Из-за того, что не зависит от нас, и учитывая геополитический контекст в Украине, Марта Костюк не сможет выступить в финале" – говорится в сообщении.
Неизвестно, кто именно стал инициатором такого решения, ведь Костюк
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