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Все же не сыграют: Матч Костюк-Андреева отменен

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Организаторы выступили против

Все же не сыграют: Матч Костюк-Андреева отменен

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Финальный матч выставочного турнира Négométal Open de Bourg-de-Péage в Париже (Франция) между украинкой Мартой Костюк и россиянкой Мирой Андреевой отменен. Об этом сообщили организаторы соревнований.

"Из-за того, что не зависит от нас, и учитывая геополитический контекст в Украине, Марта Костюк не сможет выступить в финале" – говорится в сообщении.

Неизвестно, кто именно стал инициатором такого решения, ведь Костюк заявляла, что готова выйти на корт с россиянкой, а полученные призовые задонатить на Вооруженные силы Украины.

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