Все же не сыграют: Матч Костюк-Андреева отменен

Финальный матч выставочного турнира Négométal Open de Bourg-de-Péage в Париже (Франция) между украинкой Мартой Костюк и россиянкой Мирой Андреевой отменен. Об этом сообщили организаторы соревнований.

"Из-за того, что не зависит от нас, и учитывая геополитический контекст в Украине, Марта Костюк не сможет выступить в финале" – говорится в сообщении.