Полесье собирается построить новый стадион. Известны подробности

"Полесье" планирует построить арену.

Как сообщает "Український футбол", ФК "Полесье" намерен построить в Житомире мультифункциональную арену, которая будет вмещать от 10 до 12 тысяч мест. Строительство начнется в следующем году.

Напомним, "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.