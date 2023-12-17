Полесье собирается построить новый стадион. Известны подробности
Улучшение инфраструктуры
фото из свободных источников
"Полесье" планирует построить арену.
Как сообщает "Український футбол", ФК "Полесье" намерен построить в Житомире мультифункциональную арену, которая будет вмещать от 10 до 12 тысяч мест. Строительство начнется в следующем году.
Напомним, "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Полiccя (Житомир)
17.12.2023 в 15:57
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