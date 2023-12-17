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Полесье собирается построить новый стадион. Известны подробности

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Полесье собирается построить новый стадион. Известны подробности

фото из свободных источников

Новина українською

"Полесье" планирует построить арену.

Как сообщает "Український футбол", ФК "Полесье" намерен построить в Житомире мультифункциональную арену, которая будет вмещать от 10 до 12 тысяч мест. Строительство начнется в следующем году.

Напомним, "Полесье" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ.

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Полесье (Житомир) Геннадий Буткевич
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Полiccя (Житомир)
17.12.2023 в 15:57
Гадаю, що такий стадіончик можна встигнути побудувати за рік !
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Комментарии 2
avatar
Полiccя (Житомир)
17.12.2023 в 15:57
Гадаю, що такий стадіончик можна встигнути побудувати за рік !
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0
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.12.2023 в 14:36
Під Лігу Чемпіонів проєкт...
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