Тренер Шахтера Николини признался с кем бы ни хотел встретиться в Лиге Европы

18 декабря состоится жеребьевка стыков и плей-офф Лиги Европы, в которых будет участвовать "Шахтер". Среди возможных соперников - "Фрайбург", "Марсель", "Спарта", "Спортинг", "Тулуза", "Ренн", "Рома" и "Карабах".

Фитнес-тренер "Шахтера" Карло Николини рассказал с какой из этих команд будет "горнякам" тяжелее всего.

Мы провели хороший раунд Лиги чемпионов, мы поздравляем себя. В наших условиях нелегко идти дальше в Европе, один день мы едем автобусом из Украины, другой - обратно, мы базируемся во Львове, но домашние матчи играем в Гамбурге. Уровень Лиги Европы очень вырос по сравнению с прошлыми розыгрышами, в этом плей-офф играют отличные команды, прежде всего "Рома" и "Спортинг".

Команду Моуринью следует избегать, они имеют международный опыт работы с топ-игроками, и тогда в отдельном матче они очень опасны. Учитывая также время года, в которое мы будем играть, будет очень трудно противостоять "Роме", которая находится в полном разгаре, в то время как мы, после зимнего перерыва, будем на первой официальной игре, поэтому у нас не будет игрового ритма в ногах.