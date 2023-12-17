Карабах, Спарта, Марсель или Рома? Игроки Шахтера - о том, с кем бы хотели встретиться в ЛЕ
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shakhtar.com
18 декабря состоится жеребьевка стыков и плей-офф Лиги Европы, в которых будет участвовать "Шахтер". Среди возможных соперников дончан - "Фрайбург", "Марсель", "Спарта", "Спортинг", "Тулуза", "Ренн", "Рома" и "Карабах".
Игроки "Шахтера" поделились своими предпочтениями в оппонентах перед днем официальной церемонии.
Жеребьевка стыковых матчей и плей-офф Лиги Европы состоится в понедельник, 18 декабря. Начало в 14:00.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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