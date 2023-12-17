Пушич: Люди в Шахтере связаны невероятной ментальной и братской силой
Уже как свой
shakhtar.com
Коуч "Шахтера" Марино Пушич поделился впечатлениями от первых 2-х месяцев пребывания в украинском клубе.
Люди в нашем клубе связаны невероятной ментальной и братской силой. Они уже длительное время живут и прекрасно работают как одна семья, что облегчает работу мне как тренеру и позволяет сфокусироваться на главном - игре в футбол.
В тех обстоятельствах, которые есть сегодня, мы всегда должны задавать себе вопрос: что мы можем сделать здесь и сейчас для того, чтобы улучшить ситуацию? Наш долг - играть как можно лучше на европейской арене, чтобы дарить людям радость и гордость за свою страну. И это прекрасный долг, потому что мы знаем, для чего это делаем.
Я с огромным уважением отношусь к людям в клубе, которые продолжают работать в таких обстоятельствах. Для меня это невероятно. Я в Шахтере 2 месяца, но чувствую, что я здесь уже два года. Это многое говорит об интенсивности, с которой мы работаем в этих обстоятельствах. И когда я вижу, как тяжело эти люди работают, насколько они преданы клубу, насколько старательно мои игроки стремятся представить свой клуб и особенно свою страну в международных матчах после таких долгих переездов - я очень горжусь ими.
18 декабря "Шахтер" ожидает 2 события. В 12:00 они будут играть товарищеский матч с японским клубом "Ависпа Фукуока". А сразу после, в 14:00 состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, где будут участвовать "горняки".
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