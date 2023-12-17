Пушич: Люди в Шахтере связаны невероятной ментальной и братской силой

Коуч "Шахтера" Марино Пушич поделился впечатлениями от первых 2-х месяцев пребывания в украинском клубе.

Люди в нашем клубе связаны невероятной ментальной и братской силой. Они уже длительное время живут и прекрасно работают как одна семья, что облегчает работу мне как тренеру и позволяет сфокусироваться на главном - игре в футбол.

В тех обстоятельствах, которые есть сегодня, мы всегда должны задавать себе вопрос: что мы можем сделать здесь и сейчас для того, чтобы улучшить ситуацию? Наш долг - играть как можно лучше на европейской арене, чтобы дарить людям радость и гордость за свою страну. И это прекрасный долг, потому что мы знаем, для чего это делаем.

Я с огромным уважением отношусь к людям в клубе, которые продолжают работать в таких обстоятельствах. Для меня это невероятно. Я в Шахтере 2 месяца, но чувствую, что я здесь уже два года. Это многое говорит об интенсивности, с которой мы работаем в этих обстоятельствах. И когда я вижу, как тяжело эти люди работают, насколько они преданы клубу, насколько старательно мои игроки стремятся представить свой клуб и особенно свою страну в международных матчах после таких долгих переездов - я очень горжусь ими.