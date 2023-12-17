Полесье хочет построить в Житомире стадион - Источник

Как стало известно Tribuna, владелец "Полесья" Геннадий Буткевич намерен построить в Житомире футбольный стадион с вместимостью 10 тысяч человек. Детали и проект должны обнародовать весной.

Это должна быть мультифункциональная арена, которая пригодится и для проведения матчей, и для проведения концертов, и для организации киберспортивных мероприятий.

Сейчас домашней ареной "Полесья" является Центральный городской стадион на 6 тысяч зрителей. Он построен в 1951 году, но в период с 2005-го по 2021 годы был реконструирован. Стадион находится в коммунальной собственности.