Полесье хочет построить в Житомире стадион - Источник
Не очень большой
Как стало известно Tribuna, владелец "Полесья" Геннадий Буткевич намерен построить в Житомире футбольный стадион с вместимостью 10 тысяч человек. Детали и проект должны обнародовать весной.
Это должна быть мультифункциональная арена, которая пригодится и для проведения матчей, и для проведения концертов, и для организации киберспортивных мероприятий.
Сейчас домашней ареной "Полесья" является Центральный городской стадион на 6 тысяч зрителей. Он построен в 1951 году, но в период с 2005-го по 2021 годы был реконструирован. Стадион находится в коммунальной собственности.
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Источник:Tribuna
Опубликовал: Виктор Иванчук
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