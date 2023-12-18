Подвиги Трубина, Арсенал возглавил АПЛ, Лунин вернулся в основу Реала. Главные новости за 17 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 10 декабря

Мадридский "Реал" возглавил чемпионат Испании после победы над "Вильярреалом". Андрей Лунин вернулся в основу "бланкос" и пропустил один гол после одного удара в створ ворот. Однако Мадрид ответил четырьмя голами – очередной мяч положил Беллингем, по одному разу отличились Родриго, Диас и Модрич (4:1).

Вингер "Жироны" Виктор Цыганков испытывает определенные проблемы со здоровьем перед матчем Ла Лиги с "Алавесом". В воскресенье украинец пропустил тренировку. Как объяснил главный тренер "Жироны" Мичел, Цыганков испытывает дискомфорт в ноге. Вопрос его участия в игре с "Алавесом" будет решен в понедельник.

"Бенфика" взяла три очка в важном матче с "Брагой" благодаря единственному голу Каспера Тенгстедта на третьей минуте (1:0). Анатолий Трубин совершил шесть сейвов, выполнил 25 точных передач и был признан лучшим игроком матча. "Бенфика" поднялась на первое место, но может потерять лидерство в случае победы "Порту" или "Спортинга", которые в понедельник сыграют между собой.

Александр Зинченко сыграл почти полный матч "Арсенала" против "Брайтона". Команда украинца доминировали в игре и победила 2:0 благодаря голам Жезуса и Хавертца. "Арсенал" сумел возглавить АПЛ поскольку "Ливерпуль" в своем матче не справился с "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Миланский "Интер" победил на выезде "Лацио" благодаря голам Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама (2:0), и увеличил отрыв от второго "Ювентуса" уже до четырех очков. "Милан" отстает от лидера на девять очков, сенсационная "Болонья", которая справилась с "Ромой", и продолжает занимать четвертое место – на 13.