ВСУ уничтожили более 40-ка танков за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
За прошедшие сутки было уничтожено 218 единиц техники
Фото: tsn.ua
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.12.23.
За воскресенье, 17 декабря, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 347160 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 218 единиц техники и вооружения. В частности, 44 танка и 60 ББМ.
Потери россиян в технике:
- танков - 5783 (+44) ед,
- боевых бронированных машин - 10752 (+60) ед,
- артиллерийских систем - 8175 (+38) ед,
- РСЗО - 926 (+3) ед,
- средства ПВО - 610 (+1) ед,
- самолетов - 324 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6290 (+12) ед,
- крылатые ракеты - 1610 (0) ед,
- корабли / катера - 22 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 10822 (+56) ед,
- специальная техника - 1198 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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