ВСУ уничтожили более 40-ка танков за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 18.12.23.

За воскресенье, 17 декабря, было ликвидировано еще 1090 оккупантов , таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 347160 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 218 единиц техники и вооружения. В частности, 44 танка и 60 ББМ.

Потери россиян в технике: