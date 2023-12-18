Российские зенитчики сбили свой самолет Су-25, - Олещук

Днем 17 декабря 2023 года россияне сбили свой же самолет.

Об этом в телеграмме сообщил Командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Он отметил: "Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25!

Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать! Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе!

Минус один Су-25 оккупантов. Дальше будет...