Российские зенитчики сбили свой самолет Су-25, - Олещук
Минус один Су-25 оккупантов
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Днем 17 декабря 2023 года россияне сбили свой же самолет.
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Об этом в телеграмме сообщил Командующий Воздушных Сил Николай Олещук.
Он отметил: "Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25!
Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать! Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе!
Минус один Су-25 оккупантов. Дальше будет...
С момента полномасштабного вторжения было уничтожено 324 российских самолета.
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Источник:censor
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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