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Российские зенитчики сбили свой самолет Су-25, - Олещук

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Минус один Су-25 оккупантов

Российские зенитчики сбили свой самолет Су-25, - Олещук

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Днем 17 декабря 2023 года россияне сбили свой же самолет.

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Об этом в телеграмме сообщил Командующий Воздушных Сил Николай Олещук.

Он отметил: "Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25!

Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа! Так держать! Одним оккупантом меньше, и на один шаг ближе к нашей победе!

Минус один Су-25 оккупантов. Дальше будет...

С момента полномасштабного вторжения было уничтожено 324 российских самолета.

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Источник:
censor
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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