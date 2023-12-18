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Шахтер объявил состав на матч с японцами. В обойме – все сильнейшие

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Товарищеский матч

Шахтер объявил состав на матч с японцами. В обойме – все сильнейшие

Михайло Лозовий, UA-Football

Новина українською

В понедельник, 18-го декабря, донецкий "Шахтер" проведет товарищеский матч против японской команды "Ависпа Фукуока". "Горняки" уже объявили стартовый состав. Сыграет основа, все сильнейшие:

Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Степаненко, Бондаренко, Зубков, Судаков, Невертон, Сикан.

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Добавим, что матч начнется в 12:00. На UA-Футбол можно смотреть видеотрансляцию.

Читайте такжеАвиспа Фукуока - Шахтер. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию товарищеского матча

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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