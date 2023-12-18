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ССО совместно с морпехами и СБУ уничтожили российский "Солнцепёк"

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Вражескую технику уничтожили на Херсонском направлении

ССО совместно с морпехами и СБУ уничтожили российский "Солнцепёк"

фото из свободных источников

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Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Солнцепёк". С огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонщины

Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по вражеской цели и уничтожили "Солнцепёк".

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Источник:
Сили Спеціальних Операцій
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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