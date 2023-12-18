ССО совместно с морпехами и СБУ уничтожили российский "Солнцепёк"

Во время ведения разведки на Херсонском направлении операторы ССО обнаружили российский ТОС-1А "Солнцепёк". С огнеметной системы противник неоднократно наносил удары по позициям Сил обороны в районе Крынок, что на левом берегу Херсонщины

Операторы ССО совместно с военнослужащими 140-го отдельного разведывательного батальона Морской пехоты и Службы безопасности Украины нанесли огневое поражение по вражеской цели и уничтожили "Солнцепёк".