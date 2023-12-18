На войне погиб участник сообщества фанатов киевского Динамо. Клуб выразил соболезнования

На войне Украины с россией погиб участник сообщества фанатов киевского "Динамо" Рыбецкий Максим Олегович с позывным "Рыба". Защитник Украины, воин 95-й ОДШБр героически погиб 14-го декабря 2023-го года во время выполнения боевого задания в окрестностях поселка Заречного, Донецкая область.

"Максим мужественно защищал нашу свободу от российского захватчика с 2018-го года. Был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев. Награжден Орденом за мужество 3 степени, Золотым Крестом, Знаком доблести ОТГ "Лиман" и др.", - пишет пресс-служба "Динамо" (Киев).

Отмечается, что "Рыба" с самого детства был частью "бело-синего" болельщицкого сообщества.

Клуб выразил соболезнования по поводу гибели Героя.