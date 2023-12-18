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На войне погиб участник сообщества фанатов киевского Динамо. Клуб выразил соболезнования

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Вечная память Герою

На войне погиб участник сообщества фанатов киевского Динамо. Клуб выразил соболезнования

Фото з соцмереж

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На войне Украины с россией погиб участник сообщества фанатов киевского "Динамо" Рыбецкий Максим Олегович с позывным "Рыба". Защитник Украины, воин 95-й ОДШБр героически погиб 14-го декабря 2023-го года во время выполнения боевого задания в окрестностях поселка Заречного, Донецкая область.

"Максим мужественно защищал нашу свободу от российского захватчика с 2018-го года. Был командиром взвода и всегда стоял горой за своих собратьев.

Награжден Орденом за мужество 3 степени, Золотым Крестом, Знаком доблести ОТГ "Лиман" и др.", - пишет пресс-служба "Динамо" (Киев).

Отмечается, что "Рыба" с самого детства был частью "бело-синего" болельщицкого сообщества.

Клуб выразил соболезнования по поводу гибели Героя.

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Динамо (Киев) война с россией
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Источник:
ФК Динамо
Опубликовал: Игорь Семйон
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