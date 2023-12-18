Шахтер вышел на товарищеский матч в Японии с траурными повязками на руках
В память о погибших Героях Украины и всех украинцах-жертвах войны
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
В эти минуты проходит товарищеский матч между "Ависпа Фукуока" и "Шахтером" в Японии. Футболисты украинской команды вышли на этот матч с траурными повязками.
Такой жест направлен на почтение памяти бывшего сотрудника клуба Анатолия Гроса, который погиб на войне, защищая страну, а также – всех украинцев-жертв войны с россией.
Команды вышли на поле в 12:00. После торжественной части начался футбольный матч. Смотреть видеотрансляцию можно на UA-Футбол.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Игорь Семйон
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