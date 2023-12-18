ЕС уже сегодня примет новые санкции против России, - Politico

Сегодня, 18 декабря, состоится короткая письменная процедура принятия, а также публикации 12-го пакета санкций Европейского союза против России.

Австрия сняла свои предостережения относительно 12-го пакета санкций, а это, в свою очередь, открывает путь к началу письменной процедуры окончательно принятия пакета.

"По словам одного из дипломатов, сегодня (18 декабря, ред.) состоится короткая письменная процедура принятия, и на сегодня же запланирована публикация", - пишет издание.

Как напоминает Financial Times, главным беспокойством Австрии было включение Raiffeisen Bank International в список "международных спонсоров войны", впрочем, в субботу, 16 декабря Украина исключила его оттуда на время переговоров с Европейской комиссией.

Отмечается, что австрийский банк продолжает работать в России. Несмотря на то, что он сокращает свой бизнес, на страну приходится половина его доходов в этом году.

Как отмечают дипломаты, поскольку другие 26 стран-членов ЕС уже подписались, вероятно, что новый пакет санкций примут уже сегодня.

Что войдет в санкции

С 1 января будет введен запрет на российские бриллианты, как это было согласовано группой стран G7. В частности ожидается ужесточение соблюдения ограничения цены на российскую нефть.

Тем временем алюминий впервые попадет под ограничения: будет запрещен импорт проволоки, фольги, труб и трубок. Однако промышленность ЕС лоббирует гораздо больше, отмечая, что продукция, на которую распространяются санкции, составляет лишь 15 процентов импорта.

В частности ожидается ослабление контроля за импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС позволят оставлять автомобили, которые вывозят из России, при условии, что страна, где они пересекут границу - дает на это согласие.