ЕС уже сегодня примет новые санкции против России, - Politico
Сегодня будет принят 12-й пакет санкций
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Сегодня, 18 декабря, состоится короткая письменная процедура принятия, а также публикации 12-го пакета санкций Европейского союза против России.
Австрия сняла свои предостережения относительно 12-го пакета санкций, а это, в свою очередь, открывает путь к началу письменной процедуры окончательно принятия пакета.
"По словам одного из дипломатов, сегодня (18 декабря, ред.) состоится короткая письменная процедура принятия, и на сегодня же запланирована публикация", - пишет издание.
Как напоминает Financial Times, главным беспокойством Австрии было включение Raiffeisen Bank International в список "международных спонсоров войны", впрочем, в субботу, 16 декабря Украина исключила его оттуда на время переговоров с Европейской комиссией.
Отмечается, что австрийский банк продолжает работать в России. Несмотря на то, что он сокращает свой бизнес, на страну приходится половина его доходов в этом году.
Как отмечают дипломаты, поскольку другие 26 стран-членов ЕС уже подписались, вероятно, что новый пакет санкций примут уже сегодня.
Что войдет в санкции
С 1 января будет введен запрет на российские бриллианты, как это было согласовано группой стран G7. В частности ожидается ужесточение соблюдения ограничения цены на российскую нефть.
Тем временем алюминий впервые попадет под ограничения: будет запрещен импорт проволоки, фольги, труб и трубок. Однако промышленность ЕС лоббирует гораздо больше, отмечая, что продукция, на которую распространяются санкции, составляет лишь 15 процентов импорта.
В частности ожидается ослабление контроля за импортом предметов роскоши. Гражданам ЕС позволят оставлять автомобили, которые вывозят из России, при условии, что страна, где они пересекут границу - дает на это согласие.
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