Залужный сделал заявление о мобилизации: Нужно вернуть "те рамки, которые работали раньше"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оценивать рекрутинг рано. Но считает, что мобилизацию надо вернуть те рамки, которые работали раньше.

Не тільки футбол. Усі найважливіші новини в режимі Live у Telegram UA-Football

"Рекрутинг оценивать немножко рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что надо усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - сказал Залужный.

Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а это совсем неправильно.

"Просто надо вернуть на те рамки, на которых они были, на которых они работали раньше", - отметил Залужный.

На уточняющий вопрос, сильно ли увольнение областных военкомов повлияло на эффективность мобилизации, он ответил так: "Это были профессионалы, они знали как это делать, а их нет сейчас".

Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.