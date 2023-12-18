Залужный сделал заявление о мобилизации: Нужно вернуть "те рамки, которые работали раньше"
Главнокомандующий ВСУ оценил мобилизацию в Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оценивать рекрутинг рано. Но считает, что мобилизацию надо вернуть те рамки, которые работали раньше.
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"Рекрутинг оценивать немножко рано, а что касается вопросов мобилизации, ее не то что надо усиливать, а вернуть те рамки, которые работали раньше. Потому что сейчас это проблема тех ребят, которые воюют на переднем крае, их должен кто-то заменять, им должен кто-то помогать", - сказал Залужный.
Главнокомандующий добавил, что иногда они остаются один на один, а это совсем неправильно.
"Просто надо вернуть на те рамки, на которых они были, на которых они работали раньше", - отметил Залужный.
На уточняющий вопрос, сильно ли увольнение областных военкомов повлияло на эффективность мобилизации, он ответил так: "Это были профессионалы, они знали как это делать, а их нет сейчас".
Напомним, ранее Минобороны запустило программу рекрутинга в Вооруженные силы Украины. Она предусматривает, что каждый желающий украинец может выбрать то подразделение и вакансию, где хочет служить. В целом процесс схож с трудоустройством.
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