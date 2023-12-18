Цуренко: Я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала порталу BTU информацию о том, что фонд Элины Свитолиной будет управлять национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг в ближайшие четыре года.

- Я знала об этом решении за некоторое время до официального объявления и отношусь к нему очень позитивно. Это что-то такое новое и свежее для украинского тенниса, для женской сборной. Я думаю это должно дать значительный толчок в развитии и мы как команда сможем достичь отличных результатов. Я очень верю в позитивное будущее.

Увидим ли мы теперь Лесю Цуренко в сборной? Думаю, что увидим (смеется). Конечно я буду очень счастлива если меня пригласят в сборную в следующем году. Я буду очень рада принять участие и стать частью команды в матчах Кубка Билли Джин Кинг, а в перспективе и сыграть на Олимпиаде в Париже. Конечно мы понимаем, что с Олимпиадой пока есть нюансы, но если наша команда будет принимать участие в играх, то я планирую там выступить.

Напомним, что Леся Цуренко впервые сыграла за национальную сборную в 2011 году и с тех пор приняла участие в 18 матчевых поединках.