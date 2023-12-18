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Цуренко: Я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году

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Украинка настроена сыграть на Олимпиаде в Париже

Цуренко: Я буду очень счастлива, если меня пригласят в сборную в следующем году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала порталу BTU информацию о том, что фонд Элины Свитолиной будет управлять национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг в ближайшие четыре года.

- Я знала об этом решении за некоторое время до официального объявления и отношусь к нему очень позитивно. Это что-то такое новое и свежее для украинского тенниса, для женской сборной. Я думаю это должно дать значительный толчок в развитии и мы как команда сможем достичь отличных результатов. Я очень верю в позитивное будущее.

Увидим ли мы теперь Лесю Цуренко в сборной? Думаю, что увидим (смеется). Конечно я буду очень счастлива если меня пригласят в сборную в следующем году. Я буду очень рада принять участие и стать частью команды в матчах Кубка Билли Джин Кинг, а в перспективе и сыграть на Олимпиаде в Париже. Конечно мы понимаем, что с Олимпиадой пока есть нюансы, но если наша команда будет принимать участие в играх, то я планирую там выступить.

Напомним, что Леся Цуренко впервые сыграла за национальную сборную в 2011 году и с тех пор приняла участие в 18 матчевых поединках.

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Леся Цуренко
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Источник:
BTU
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
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royalstas (Вінниця)
18.12.2023 в 16:41
Лол, я спочатку прочитав не Цуренко, а Царенко, і сидів думав, чому саме "щаслива" якщо це півзахисник Динамо)Ответить
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Комментарии 1
royalstas (Вінниця)
18.12.2023 в 16:41
Лол, я спочатку прочитав не Цуренко, а Царенко, і сидів думав, чому саме "щаслива" якщо це півзахисник Динамо)Ответить
Ответить
0
0

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